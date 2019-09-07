Кремль высказался об обмене между Россией и Украиной

«Да, обмен состоялся. Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой», — сказал Дмитрий Песков.

Утром 7 сентября Россия обменялась с Украиной заключенными. Переговоры об обмене начались после телефонного разговора президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Сроки несколько раз переносили.

Из Москвы и Киева одновременно вылетели самолеты с заключенными на борту. Лайнеры успешно приземлились. Теперь уже бывшие заключенные прибыли на родину.

Вместе с освобожденными в столицу прибыл и главный редактор РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский, которого отпустили из СИЗО по решению украинского суда. Киев подозревал его в госизмене.

Из России в Киев прилетел режиссер Олег Сенцов, осужденный в 2015 году по обвинению в терроризме.