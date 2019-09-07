  • Кремль высказался об обмене между Россией и Украиной

    07 сентября 2019, 14:01

    Андрей Иванов, Дамир Матюхин

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что обмен между Россией и Украиной состоялся. Москва приветствует этот шаг, отметил он, передает «Интерфакс».
    Кремль высказался об обмене между Россией и Украиной

    «Да, обмен состоялся. Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой», — сказал Дмитрий Песков.

    Утром 7 сентября Россия обменялась с Украиной заключенными. Переговоры об обмене начались после телефонного разговора президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Сроки несколько раз переносили.

    Из Москвы и Киева одновременно вылетели самолеты с заключенными на борту. Лайнеры успешно приземлились. Теперь уже бывшие заключенные прибыли на родину.

    Вместе с освобожденными в столицу прибыл и главный редактор РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский, которого отпустили из СИЗО по решению украинского суда. Киев подозревал его в госизмене.

    Из России в Киев прилетел режиссер Олег Сенцов, осужденный в 2015 году по обвинению в терроризме.