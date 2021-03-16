Кремль высказался о массовых мероприятиях в Крыму в годовщину присоединения к России

Проводить или не проводить массовые мероприятия в годовщину присоединения Крыма к России должен решать глава полуострова. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Крыма Сергея Аксенова о снятии некоторых ограничений.

Песков отметил, что по всей России потихоньку ослабляют действие коронавирусных ограничений. Ситуация с заболеваемостью позволяет это делать. Представитель Кремля подчеркнул, что каждый регион движется в своем темпе в данном вопросе.

«От региона к региону ситуация разная и каждый глава региона волен принимать решение — это его ответственность и его полномочия», — заявил Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил проводить на полуострове массовые мероприятия, которые приурочены к годовщине воссоединения с Россией. Изменения уже внесены в указ о режиме повышенной готовности, который ввели из-за пандемии.

Крым стал частью России весной 2014 года. Референдум по этому вопросу прошел 16 марта. Большинство жителей поддержали решение войти в состав РФ. Республика Крым подписала с Россией соответствующий договор 18 марта 2014 года.