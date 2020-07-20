Кремль призвал к урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном

Россия рассчитывает на скорое решение конфликта на армяно-азербайджанской границе и снижение эмоционального градуса вокруг этой ситуации. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о влиянии столкновения двух стран на торговлю в Москве.

«Мы надеемся, что как можно скорее эта ситуация будет урегулирована и таким образом эмоциональный фон тоже вернется в нормальное русло», — привел слова представителя Кремля ТАСС.

Песков заявил, что в России живут множество армян и азербайджанцев, которые являются добропорядочными гражданами и уважаемыми членами общества. Но приграничный конфликт не оставляет их безучастными, поэтому они очень эмоционально реагируют.

Также он напомнил, что Россия неоднократно призывала обе страны незамедлительно остановить ведение боевых действий и прекратить любое насилие на границе.

Столкновения военных Армении и Азербайджана начались 12 июля в Товузском районе. Участники обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерийского оружия. Баку заявил, что армия соседней страны обстреляла их позиции. Ереван ответил, что военные Азербайджана под прикрытием артиллерии пытались захватить опорный пункт.

В ходе вооруженного конфликта со стороны Баку погибли 12 военных, включая генерал-майора. Армения сообщила о четырех жертвах и десятке раненых.

Несколько последних дней ситуация начала стабилизироваться, но напряжение между двумя странами сохраняется. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что конфликт нельзя решить силой, поэтому нужно начать мирные переговоры.

Конфликт между двумя странами сказался на торговле в Москве. По данным посольства Армении в России, на территорию рынка «Фуд Сити» не пустили несколько десятков фур с армянскими абрикосами. Сам рынок принадлежит холдингу «Киевская площадь», которым владеют уроженцы Азербайджана Год Нисанов и Зарах Алиев. В минувшее воскресенье посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил, что ситуация с торговлей армянскими фруктами в Москве нормализовалась. Заблокированные на «Фуд Сити» фуры отправились на другие площадки.