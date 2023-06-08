08 июня 2023, 13:43
Кремль выразил признательность Лукашенко за помилование Сапеги
Песков назвал помилование Софьи Сапеги подтверждением братских отношений с Белоруссией
Решение президента Белоруссии Александра Лукашенко о помиловании россиянки Софьи Сапеги подтвердило братский и союзнический характер отношений двух стран. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что освобождение россиянки власти страны восприняли очень позитивно.
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«Мы признательны нашим белорусским друзьям за принятое решение. Оно целиком и полностью идет в унисон с нашим братским, дружественным и союзническим характером отношений», — заявил Песков.
Представитель Кремля добавил, что в ближайшую пятницу Александр Лукашенко приедет в Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным. Подробности переговоров Песков пообещал раскрыть позже.
Россиянку Софью Сапегу задержали в Белоруссии вместе с бывшим главным редакторов Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после внеплановой посадки самолета Ryanair в аэропорту Минска.
Девушку обвинили в распространении личных данных сотрудников силовых структур Белоруссии и приговорили к шести годам заключения.
Ожидалось, что Сапегу экстрадируют в Россию для отбывания оставшегося срока. Но в минувшую среду, 7 июня, президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании россиянки. Девушку передали делегации губернатору Приморского Края Олегу Кожемяко, который находился с визитом в Минске.
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