Кремль выразил надежду на рост вакцинации от коронавируса после прививки Путина

Кремль надеется, что после прививки Владимира Путина в России ускорятся темпы вакцинации от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы рассчитываем, что темпы вакцинации будут ускоряться», — процитировала его «Газета.ru».

Ранее в Кремле сообщили, что не станут сообщать, какой из трех российских препаратов используют для прививки Путина. Песков отметил, что через пару недель в гражданский оборот выпустят достаточное количество всех трех вакцин.

«Безусловно, мы этим занимаемся, и медики этим занимаются на своем примере, и, вы видите, президент принял решение о вакцинации, поэтому здесь процесс идет своим чередом», — отметил он.

Сам процесс вакцинации президента показывать не станут. Песков отметил, что президенту не нравится делать прививку перед камерами. Пресс-секретарь российского лидера призвал поверить на слово, а также подчеркнул, что Путин большую часть своего рабочего времени уделяет именно популяризации вакцинации в стране, производству препаратов от коронавируса и другим таким вопросам.