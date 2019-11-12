Кремль: встреча Путина и Зеленского должна быть тщательно подготовлена

В Кремле усомнились в пользе встречи президентов России и Украины без тщательной подготовки. Сейчас в Москве готовятся к процессам «нормандского формата».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил, что Владимир Путин не отказывается от встречи с Владимиром Зеленским. Его процитировало РИА «Новости».

«Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч и от этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена», — пояснил официальный представитель Кремля.

Комментируя переговоры в «нормандском формате», Песков подчеркнул, что все взятые сторонами в Минске обязательства должны быть выполнены.

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Владимир Путин, напомнил его пресс-секретарь, всегда выступал за «реанимацию отношений» Киева и Москвы и был сторонником того, чтобы они вернулись «в нормальное русло».

К инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который предложил организовать встречу Путина и Зеленского, в Кремле отнеслись с признательностью и высоко оценили усилия по налаживанию российско-украинских отношений.

Сам Назарбаев заявил, что глава Украины уже дал свое согласие на переговоры с Путиным на нейтральной территории.