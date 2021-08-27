Кремль возмутили немецкие плакаты с Калининградом в составе Германии

В Кремле негативно отреагировали на сообщения о развешанных в Германии копиях предвыборных плакатов 1949 года с Калининградской областью в составе ФРГ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Неизвестные ранее развесили в ФРГ плакаты, копирующие предвыборные листовки ХДС и ХСС 1949 года. На них изображена карта в довоенных границах с Калининградской областью в составе Германии.

«Мы видели сообщения СМИ, реакция у нас негативная, отрицательная», — сказал Песков, которого процитировало РИА «Новости».

Представитель Кремля подчеркнул, что это не имеет никакого отношения к официальной позиции немецкого правительства, которое не подвергает сомнениям территориальную целостность России. Песков добавил, что при этом очень важно понимать такие территориальные устремления определенных политических сил ФРГ.

Плакаты 72-летней давности заметили на улицах города Тетеров. В ХДС при этом заявили, что партия не имеет отношения к этим плакатам. В ситуации разбирается немецкая прокуратура.