Власть 09 июня 2023, 11:59 Кремль в курсе падения беспилотника в Воронеже — Песков Песков: Кремль видел сообщения о сбитом беспилотнике, попавшем в жилой дом в Воронеже РИА «Новости»

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Кремль в курсе падения БПЛА в Воронеже и счел ЧП продолжением атак украинских боевиков на объекты гражданский инфраструктуры. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передал ТАСС.

«Мы знаем [об атаке], видим сообщения, что он был сбит, собственно, наверное, [в жилой дом] попал уже сбитый беспилотник», — сказал представитель Кремля.

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По его словам, детали происшествия уточняются, на месте работают спецслужбы.

Песков обратил внимание, что ВСУ продолжают атаки на объекты российской гражданской инфраструктуры.

«Но мы продолжаем борьбу и продолжаем СВО», — резюмировал пресс-секретарь президента.

При падении дрона в Воронеже многоэтажный дом на улице Белинского получил повреждения. К счастью, квартира, в которую попал БПЛА, оказалась пустой.

На первых кадрах из пострадавшего в результате атаки дронов дома видны трещины в стенах и разбитые стекла.