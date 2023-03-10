Власть 10 марта 2023, 13:19 Кремль увидел «видимую руку» в попытках добавить антироссийские элементы к протестам в Грузии Пресс-секретарь президента Песков: Кремль с беспокойством наблюдает за ситуацией в Грузии РИА «Новости»

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Чья-то рука усиленно старается найти российский след в событиях в Грузии. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Кремль внимательно следит за событиями в соседней стране. Об этом написало РИА «Новости».

«Одновременно с этим мы видим, что чья-то рука, опять же нельзя сказать невидимая рука — она видимая, мы видим откуда президент Грузии обращается к народу, он же не из Грузии обращается к грузинам и грузинкам. А обращается из Америки. И чья-то видимая рука старательно пытается добавить сюда опять же антироссийские элементы», — сказал он.

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По его словам, российские власти увидели, какое решение приняло руководство Грузии — проект закона сняли с обсуждения. Песков не исключил, что в этой стране могут быть провокации. Россия внимательно и с беспокойством наблюдает за развитием событий, заключил представитель Кремля.

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Грузинский парламент принял 7 марта в первом чтении законопроект об иноагентах. Это вызвало бурю недовольства у людей, в стране начались протесты. В итоге власти отозвали документ. Данное решение поприветствовали в США.