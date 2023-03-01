Власть 01 марта 2023, 15:33 Кремль увидел положительную динамику развития отношений с Казахстаном Представитель Кремля Песков: отношения России и Казахстана хорошо развиваются РИА «Новости»

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Россия дорожит отношениями с Казахстаном, которые существуют в разных форматах. Российские власти видят, что они хорошо развиваются. Об этом заявил официальный представитель Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

По его словам, Казахстан и Россию объединяют двусторонние и многоформатные связи.

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«Нас объединяет совместное участие в интеграционных проектах. И мы фиксируем очень положительную динамику развития этих связей», — сказал Песков.

Так он прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который прилетел с рабочей поездкой в Астану 28 февраля. Американский политик подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Казахстана, а также стран Центральной Азии.

Блинкен связал свои слова с годовщиной начала российской спецоперации на Украине. Представитель Кремля заметил, что едва ли высказывания госсекретаря ухудшат отношения между Казахстаном и Россией.