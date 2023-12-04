Важное 04 декабря 2023, 12:02 Кремль увидел адаптацию российской экономики к спецоперации Представитель Кремля Песков заявил об адаптации экономики России к спецоперации РИА «Новости»

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Российская экономика перестроилась и полностью адаптировалась к проведению специальной военной операции. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что новые обстоятельства обеспечат продолжение проведения специальной военной операции.

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«Наша экономика адаптировалась к условиям специальной военной операции и обеспечивает необходимый режим для продолжения», — заявил Песков.

В конце ноября официальный представитель Кремля отметил, что введенные со стороны стран Запада санкции никак не сказались на российской экономике, которая перешла к траектории роста.

По его словам, угроза макроэкономической стабильности из-за принятых ограничений представляла серьезную угрозу в начале 2022 года. Но оперативно принятые решения свели опасность к нулю и не только стабилизировали ситуацию, но и помогли экономике перейти к росту.

Отвечая на вопрос о продолжительности антироссийских санкций представитель Кремля подчеркнул, что Запад ввел их на долгие годы. В этих условиях российские власти выстроили новую линию поведения для обеспечения дальнейшего роста экономики и сохранения стабильности.