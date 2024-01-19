Власть 19 января 2024, 15:07 Кремль уважительно отнесся к решению Аргентины не вступать в БРИКС Песков назвал суверенным правом Аргентины не вступать в БРИКС Carlos Garcia Granthon / Global Look Press

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Решение властей Аргентины не вступать в БРИКС вызвало сожаление, но это суверенное право страны, к которому необходимо относиться с уважением. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в латиноамериканской стране появилось новое правительство, которое решило не следовать по пути своих предшественников. Но, возможно, что в будущем ситуация изменится. Тем более, что сейчас появилось множество других кандидатов на вступление в блок.

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«Очередь желающих ассоциироваться с БРИКС достаточно большая. Это вызывает удовлетворение и это значит, что многие страны считают траекторию на членство в БРИКС отвечающим национальным интересам», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что со временем правительство Аргентины найдет для себя выгоду от вступления страны в БРИКС.

Победивший на выборах президента Аргентины Хавьер Милей после инаугурации объявил, что отклонил принятое своим предшественником Альберто Фернандесом приглашение страны в БРИКС. Политик пояснил, что считает такой шаг сейчас неуместным.

Планировалось, что Аргентина станет членом БРИКС с 1 января 2024 года вместе с Эфиопией, Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Ираном. Остальные страны стали постоянными членами блока.