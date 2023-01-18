Власть 18 января 2023, 09:02 Кремль усомнился в реальном желании Украины идти на переговоры с Россией Песков: Украина исключила возможность переговоров, судя по законодательству страны Пресс-служба Кремля

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Украинское законодательство в данный момент исключает возможность переговоров между Россией и Украиной. Такое заявление в разговоре с РИА «Новости» сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание киевского режима о готовности к переговорам.

«Но, судя по законодательству, Украина с правовой точки зрения исключает для себя возможность переговоров», — сказал Песков. Таким образом он ответил на вопрос, приемлемы ли для российской стороны выдвинутые украинским руководством принципы.

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Ранее СМИ написали о заявлении пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского. Он сообщил, что киевский режим не отказывается от переговоров. По его словам, переговорный процесс должен основываться на ряде принципов. В частности, речь идет о денежных выплатах.

Зеленский в прошлом году подписал указ, в котором говорится о невозможности переговоров с Путиным. Тогда Кремль ответил, что будет ждать изменения решения украинского лидера по этому вопросу или прихода к власти на Украине нового главы государства.

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