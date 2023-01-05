Власть 05 января 2023, 22:05 Кремль усомнился в полномочиях Подоляка принимать решение о перемирии Представитель Кремля Песков: Подоляк не выражает точку зрения Зеленского о перемирии РИА «Новости»

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Отказавшийся от перемирия на линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции советник президента Украины Михаил Подоляк вряд ли может выражать мнение лидера страны Владимира Зеленского. Как сообщил «Интерфакс», такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нам трудно судить, выражает ли Подоляк мнение президента Украины», — подчеркнул он.

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Поручение объявить режим прекращения огня с полудня 6 января до полуночи 7 января президент России Владимир Путин дал министру обороны Сергею Шойгу. В опубликованном указе говорится, что это позволит проживающим в районе боевых действий людям посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества.

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Как напомнила газета «Петербургский дневник», изначально с предложением объявить перемирие на время праздников выступил патриарх Кирилл.

Первым на предложение российской стороны ответил помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, который подчеркнул, что ВСУ не прекратят боевые действия во время праздничных дней. По его словам, вопрос о перемирии можно поднимать только после отвода российских войск.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подчеркнул, что перемирие предусматривает отказ от наступления и ведения инициативного огня. Но провокации противника без ответа не останутся.