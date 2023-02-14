Власть 14 февраля 2023, 13:03 Кремль указал на растущую враждебность НАТО Представитель Кремля Песков заявил о враждебности НАТО по отношению к России РИА «Новости»

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Поведение представителей НАТО свидетельствует о враждебном настрое организации по отношению к России. Альянс ежедневно все активнее обозначает свою роль в конфликте вокруг Украины. Как сообщило РИА «Новости», такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что такое поведение требует соблюдения определенных мер предосторожности.

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«НАТО — это враждебная нам организация, которая подтверждает свою враждебность каждый день и изо всех сил пытается как можно четче обозначить свою вовлеченность в конфликт вокруг Украины», — заявил Песков.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки нового вооружения на Украину продолжатся в зависимости от потребностей войск.

Глава Североатлантического альянса подчеркнул, что самым важным остается поставка танков, боеприпасов и боевых машин пехоты. Вопрос передачи военных самолетов, о которых просила украинская сторона, сейчас не рассматривается. Также Столтенберг отметил, что поставки оружия не делают НАТО стороной конфликта.