Власть 26 января 2023, 13:00 Кремль указал на прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине Представитель Кремля Песков указал на прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине Unsplash

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Поставки вооружения западными странами Украине говорят о его непосредственной вовлеченности в конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

По его словам, Европа и США постоянно говорят о том, что не вовлечены в конфликт на Украине, несмотря на поставки ей разного вооружения, в частности танков.

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«Мы с этим категорически не согласны. <…> Все, что делает и альянс, упомянутый мною, и столица (Вашингтон, имеется в виду США — прим. ред.), воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт, мы видим, что она растет», — подчеркнул Песков.

При этом он заявил, что Россия не планирует менять статус спецоперации. Так он прокомментировал соответствующее предложение депутата Госдумы Павла Шеремета. Он выступил с этой идеей после того, как Германия объявила о поставках ВСУ танков Leopard 2, а Соединенные Штаты подтвердили намерение отправить киевскому режиму 31 танк M1 Abrams.