Кремль учтет нежелание Татарстана менять должность главы республики

Позиция парламентариев Татарстана, которые не хотят переименовывать должность президента республики, является одним из мнений и его учтут. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он обратил внимание, что в рамках работы над законопроектом о переименовании глав регионов речь идет не о фиксации какого-то положения де-юре, но все участники в рамках высказывают свои позиции, сообщило РИА «Новости».

«В рамках работы по законопроекту с уважением относимся к мнению каждого из субъектов России, но это одно из мнений», — добавил Песков.

Речь идет о законопроекте главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса и депутата Госдумы Павла Крашенинникова. Документ внесли на рассмотрение в сентябре. Авторы инициативы предложили, в частности, переименовать всех губернаторов главами регионов, снять ограничения по количеству сроков для них, установить единый срок полномочий — пять лет.

Накануне 82 депутата Госсовета Татарстана единогласно не поддержали этот законопроект. Там сочли, что этот законопроект влезает в полномочия субъектов РФ, нарушая нормы российской Конституции, сообщило местное издание «Бизнес Онлайн».