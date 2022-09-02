Все новости

Важное

04 сентября 2022, 10:56

Фактор безопасности учтут при принятии решения о поездке Путина на саммит G20

Мир

04 сентября 2022, 10:49

Германию предупредили о полном блэкауте этой зимой

Реклама

Общество

04 сентября 2022, 10:38

Премьеру сериала по «Властелину колец» посмотрели 25 млн человек

Мир

04 сентября 2022, 10:15

Трамп процитировал Ленина в речи о честности выборов в США

Происшествия

04 сентября 2022, 09:39

Стали известны личности погибших при восхождении на Ключевскую Сопку

Мир

04 сентября 2022, 09:32

США не поддержали идею визовых ограничений для всех россиян

Происшествия

04 сентября 2022, 09:19

Появилось видео с борта вертолета, вылетевшего за туристами на вулкан Ключевская Сопка

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:56

Власти Энергодара заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

Мир

04 сентября 2022, 08:52

«Мы паникуем. Европа тоже». В Великобритании испугались остановки «Северного потока»

Власть

02 сентября 2022, 13:49

Путин не заведет аккаунт в TikTok

Пресс-секретарь президента Песков: Путин не планирует заводить TikTok

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин не последует примеру лидера партии «Вперед, Италия» и бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони и не будет заводить страницу в TikTok. Создавать аккаунт в других социальных сетях российский лидер тоже не планирует, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о вероятности появления Путина в TikTok, сообщило РИА «Новости».

Реклама

«Нет, не планирует», — сказал Песков.

Реклама

Ранее Сильвио Берлускони создал себе аккаунт в TikTok и опубликовал там первое видео. Он признался, что немного завидует пользователям платформы, которым меньше 30 лет.

По его словам, он решился завести страницу для обсуждения проблем, касающихся его партии «Вперед, Италия». Берлускони пообещал представить свою программу перед грядущими выборами.

Он также рассказал политический анекдот про себя, Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

Соцсети

Владимир Путин

TikTok

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама