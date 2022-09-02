Власть 02 сентября 2022, 13:49 Поделиться Telegram

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Viber Путин не заведет аккаунт в TikTok Пресс-секретарь президента Песков: Путин не планирует заводить TikTok Источник фото: flickr

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Президент России Владимир Путин не последует примеру лидера партии «Вперед, Италия» и бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони и не будет заводить страницу в TikTok. Создавать аккаунт в других социальных сетях российский лидер тоже не планирует, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о вероятности появления Путина в TikTok, сообщило РИА «Новости».

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«Нет, не планирует», — сказал Песков.

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Ранее Сильвио Берлускони создал себе аккаунт в TikTok и опубликовал там первое видео. Он признался, что немного завидует пользователям платформы, которым меньше 30 лет.

По его словам, он решился завести страницу для обсуждения проблем, касающихся его партии «Вперед, Италия». Берлускони пообещал представить свою программу перед грядущими выборами.

Он также рассказал политический анекдот про себя, Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

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