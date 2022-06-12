Кремль сравнил действия послов США с рэкетом

Давление послов США на страны, которые проявляют интерес к российской экономике, сравнимо с рэкетом. Об этом в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, написал ТАСС.

По его словам, как только какая-то иностранная компания выразит желание работать с Россией, сразу приходят послы США и начинают жестко давить и угрожать.

«Как знаете, в 90-х годах ходили рэкетиры и угрожали компаниям. Однако все это восстановимо и восполнимо», — заверил помощник российского лидера.

Песков добавил, что на предстоящий ПМЭФ приедет меньше представителей иностранных стран по сравнению с прошлыми годами.

«Это не означает полной переориентации России на Восток. Есть еще, например, Латинская Америка. В том числе есть европейские компании из самых разных стран, но им серьезно выкручивают руки», — заявил пресс-секретарь.

Ранее Песков сообщил, что Владимир Путин в рамках ПМЭФ не будет проводить традиционную встречу с международными инвесторами и представителями иностранных компаний.