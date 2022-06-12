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    12 июня 2022, 16:25

    Кремль сравнил действия послов США с рэкетом

    Помощник президента РФ Песков сравнил антироссийские действия послов США с рэкетом

    Максим Зинкин

    Давление послов США на страны, которые проявляют интерес к российской экономике, сравнимо с рэкетом. Об этом в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, написал ТАСС.

    Кремль сравнил действия послов США с рэкетом

    По его словам, как только какая-то иностранная компания выразит желание работать с Россией, сразу приходят послы США и начинают жестко давить и угрожать.

    «Как знаете, в 90-х годах ходили рэкетиры и угрожали компаниям. Однако все это восстановимо и восполнимо», — заверил помощник российского лидера.

    Песков добавил, что на предстоящий ПМЭФ приедет меньше представителей иностранных стран по сравнению с прошлыми годами.

    «Это не означает полной переориентации России на Восток. Есть еще, например, Латинская Америка. В том числе есть европейские компании из самых разных стран, но им серьезно выкручивают руки», — заявил пресс-секретарь.

    Ранее Песков сообщил, что Владимир Путин в рамках ПМЭФ не будет проводить традиционную встречу с международными инвесторами и представителями иностранных компаний.