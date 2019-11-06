Кремль спокойно отнесся к желанию перемен у россиян

Общество всегда жаждет перемен. Есть те, кто хочет резких изменений, и те, кто ждет гармоничных и плавных. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал результаты социологического опроса о необходимости перемен в стране.

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Исследование провели Московский центр Карнеги и «Левада-центр». Его результаты показали, что 59% россиян хотят решительных изменений в России.

«Желание перемен всегда присутствует в обществе. Другое дело, кто-то хочет скачкообразных перемен, кто-то хочет последовательных перемен, плавных, гармоничных. Сторонники и таких, и таких пристрастий всегда в обществе имеются», — сказал Песков. Его процитировало РИА «Новости».

При этом представитель Кремля отметил, что сам не видел этот социологический опрос. Поэтому он заявил, что не знает, «с какой степенью доверия можно относиться» к исследованию.