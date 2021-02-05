В Кремле сожалеют об агрессивной риторике президента США Джо Байдена по отношению к России. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Это очень агрессивная и неконструктивная риторика, к нашему сожалению», — процитировало РИА «Новости» Дмитрия Пескова.

Как сообщила «Газета.ru», Кремль считает неприемлемыми «нотки ультимативности» в словах президента США по отношению к России.

«Мы уже сказали, что мы не будем внимать такого рода заявлениям, каким-то менторским заявлениям, не собираемся», — подчеркнул Песков.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские власти будут без колебаний заставлять платить Россию за агрессивные действия. По словам главы Вашингтона, он ясно дал понять российскому лидеру Владимиру Путину, что прошли времена, когда США сдавались перед лицом России. В числе таких действий Байден назвал вмешательство в американские выборы и кибератаки.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что администрация привлечет Россию к ответственности, при этом страны могут продолжать сотрудничать по некоторым вопросам.