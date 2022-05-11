Кремль сообщил, что параметры индексации пенсии в России еще предстоит определить

Тема индексации пенсий и социальных выплат находится на повестке Кремля, но параметры пока еще не определены. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Насколько мне известно, нет, это не будет темой, хотя этот вопрос он, конечно, стоит высоко в повестке дня президента. Сам президент говорил о том, что такая индексация прорабатывается, но параметры еще предстоит определить», — заявил Песков. Его процитировало РИА Новости».

Так он ответил на вопрос о том, будет ли рассматриваться этот вопрос на совещании о дополнительной индексации пенсии и пособий.

Ранее российское правительство подготовило для президента предложения о дополнительной индексации пенсий. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, рассматривается несколько вариантов параметров дополнительной индексации.