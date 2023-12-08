Важное 08 декабря 2023, 13:08 Кремль сообщил об обращениях россиян к Путину с призывом пойти на новый срок Песков: Путин объявит о выдвижении на выборы президента, когда сочтет нужным РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин заявит о своем участии в предстоящих выборах главы государства, когда посчитает это необходимым и целесообразным. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что окончательное решение о выдвижении на новый срок — это полная прерогатива действующего главы государства.

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«Путин сообщит об этом тогда, когда посчитает необходимым и целесообразным. Это будет целиком и полностью его решение», — заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что в своей работе президент России всегда опирался на поддержку людей. Главной целью своей работы он поставил повышение уровня благосостояния и уровня жизни россиян.

«Нет никаких сомнений, что эта прямая связь с людьми у президента работает постоянно», — добавил Песков.

В качестве подтверждения своих слов он рассказал, что сейчас идет работа над поступающими вопросами на прямую линию президента. Среди присланных заявок большое количество людей из разных регионов призвали Путина баллотироваться и продолжить свою работу на посту главы государства, выразив ему свою полную поддержку.

Время для объявления на выдвижения в качестве кандидата на выборы 2024 года у президента России Владимира Путина еще есть.

Согласно решению Центральной избирательной комиссии, самовыдвиженцы могут объявить о выставлении своей кандидатуры до 27 декабря, кандидаты от политических партий — до 1 января 2024 года.

Выборы президента России пройдут 17 марта. Центризбирком сделал голосование трехдневным, поэтому участки откроются 15 марта.