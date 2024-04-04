Власть 04 апреля 2024, 14:11 Кремль сообщил о диалоге с отказавшимися принимать карты «Мир» странами Песков: Россия ведет диалог со странами, отказавшимися принимать карты «Мир» РИА «Новости»

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Отказ зарубежных банков принимать карты российской платежной системы «Мир» вызваны «неприкрытым давлением и угрозами» со стороны Соединенных Штатов. Россия ведет диалог с партнерами для минимизации рисков и выработки алгоритмов взаимодействия, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Конечно, страны опасаются первичных и вторичных санкций в отношении своих финансовых структур», — процитировало представителя Кремля РИА «Новости».

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Песков заверил, что диалог с этими странами продолжается.

Накануне, 3 апреля, стало известно, что карты «Мир» полностью прекратили обслуживать в Киргизии. Аналогичное решение ранее приняли в Армении. Кроме того, мобильное приложение платежной системы, Mir Pay, исчезло из каталога Google Play. Поддержку карт «Мир» также прекратил платежный сервис Samsung Pay — добавленные ранее карты удалят из приложения.