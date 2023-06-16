Власть 16 июня 2023, 11:00 Кремль сообщил о беспрецедентных мерах безопасности на ПМЭФ Песков: беспрецедентные меры безопасности на ПМЭФ ввели, так как «враг действует нагло» РИА «Новости»

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Повышенные меры безопасности в этом году действуют на ПМЭФ, поскольку «враг действует нагло» и хочет нанести вред. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«И меры безопасности, и меры цифровой безопасности принимаются достаточно усиленные, можно сказать беспрецедентные, это нормальная практика. Враг действует нагло и не оставляет попыток нанести урон», — сказал он.

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По его словам, сейчас нужно быть собранными и проявлять повышенные меры осторожности. Представитель Кремля добавил, что в связи с этим возможны перебои с беспроводным интернетом, но с Wi-Fi должно быть все хорошо.

Президент Владимир Путин приедет на ПМЭФ уже 16 июня. Он, в частности, будет говорить об экономическом развитии страны. Песков отметил, что выступление российского лидера будет объемным.