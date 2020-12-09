Кремль сделает выводы после кражи имущества с «самолета судного дня»

После кражи имущества с «самолета судного дня» в Кремле сказали, что сделают выводы и примут необходимые меры. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Разумеется, будут сделаны выводы, конечно. Такое ЧП, поэтому, конечно, там будет расследование, будут приняты меры, чтобы это не повторилось», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков затруднился ответить, кто отвечает за охрану таких самолетов — ФСО или Министерство обороны.

Так называемый «самолет судного дня» Ил-80 обокрали на аэродроме Таганрог-Южный. 4 декабря при осмотре борта обнаружили следы вскрытия грузового люка. Злоумышленники вынесли радиостанционные блоки и платы более чем на миллион рублей. Полицейские завели уголовное дело по статье «Кража». В Таганрог Ил-80 перебросили для модернизации.

На борту воздушного командного пункта Ил-80 установлена аппаратура для управления всеми видами вооруженных сил. Этот самолет создали в конце 1980-х годов для командования войсками в случае ядерной войны.