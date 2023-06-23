Власть 23 июня 2023, 14:07 Кремль счел угрозой появление поставляемого ВСУ оружия у границ Израиля Песков: Россия обеспокоена появлением поставляемого Украине оружия у границ Израиля РИА «Новости»

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Обнаружение у израильских границ западного оружия, которое поставляют киевскому режиму, и его возможное использование против Израиля, является очень актуальной угрозой. Такое заявление пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, написал ТАСС.

«Угрозу мы оцениваем как весьма и весьма актуальную. Мы еще ранее говорили о такой опасности, что поставляемое западное вооружение на Украину уже продается разными преступными группировками в Европе и так далее. Это неизбежный процесс», — сказал он.

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Так представитель Кремля прокомментировал новость о появлении поставляемого Украине западного оружия рядом с Израилем и обеспокоенности руководства этой страны из-за возможного использования вооружения против него.

Песков отметил, что чем больше такого оружия получает киевский режим, тем больше рисков возникает для мировой и региональной безопасности. Ведь на Украине, по его словам, не могут обеспечить сохранность и безопасность подобного вооружения.