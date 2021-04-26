Кремль счел тревожным сигналом призыв Зеленского изменить минский формат

Заявление лидера Украины Владимира Зеленского о необходимости изменить формат минских переговоров является тревожным сигналом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Призыв отменить Минские соглашения и изменить формат переговоров Зеленский ранее озвучил в интервью газете Financial Times.

«В этом интервью как раз президент Украины говорил о необходимости изменения минского формата, добавления других стран и так далее. Это очередной тревожный сигнал», — сказал представитель Кремля.

По мнению Пескова, изменить минский процесс, не положив ему конец, невозможно.

В своем интервью Зеленский также заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным «где угодно и когда угодно». До этого он уже предлагал провести такую встречу в Донбассе, чтобы обсудить завершение войны на юго-востоке Украины. Путин в ответ пригласил украинского президента в Москву, однако Зеленский отказался.