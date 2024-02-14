14 февраля 2024, 13:25
Кремль счел беспочвенным беспокойство из-за закона о конфискации за фейки об армии
Песков назвал беспочвенной обеспокоенность из-за закона о конфискации за фейки
Применения подписанного президентом России Владимиром Путиным закона о конфискации за фейки о Вооруженных силах еще не было, поэтому любые переживания не имеют никаких оснований. Об этом в комментарии журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он напомнил, что в последние годы у представителей СМИ часто возникают вопросы и переживания о будущей правоприменительной практике внесенных на рассмотрение законопроектов и уже принятых законов.
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Но в большинстве случаев подобные соображения не имеют под собой никаких оснований.
«Я предлагаю также относиться и на этот раз. Закон подписан главой государства. Нарушение подразумевает наказание, в том числе и в той форме, которая прописана в принятом документе. Мы вместе с вами будем иметь возможность оценивать правоприменительную практику», — заявил Песков.
Представитель Кремля добавил, что заранее делать какие-либо прогнозы по применению закона беспочвенно.
Закон о конфискации имущества за фейки об армии или призывы к действиям против безопасности страны президент России Владимир Путин подписал в среду, 14 февраля.
Этот вид наказания станут использовать, если преступление совершили из корыстных побуждений или по найму.
В ходе рассмотрения законопроекта в Госдуме пояснили, что речь идет о конфискации имущества или денег, которые обвиняемый получил за совершение преступления.
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