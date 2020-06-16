Кремль: россиян во время голосования по Конституции защитят от СOVID-19

Кремль уверен, что во время голосования по изменению Конституции РФ организаторы примут все меры, чтобы избежать распространения коронавируса. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, для этого Центральная избирательная комиссия тесно работает с Роспотребнадзором. Все шаги согласовывают именно с ведомством Анны Поповой. Об этом сообщил ТАСС.

«Конечно, одним из приоритетов остается забота о здоровье и безопасности людей — и тех, кто приходит на голосование, и тех, кто организует голосование, это константа в подходе», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Общероссийский день голосования по поправкам в Конституцию назначен на 1 июля. Ранее Дмитрий Песков заявил, что полноформатная прямая линия Владимира Путина с россиянами пройдет после этого события.