Кремль: Россия не добавилась отмены санкций, помогая в борьбе с коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNBC категорически отверг идею, что Россия помогала другим странам ради снятия санкций. По словам представителя Кремля, первой реакцией Владимира Путина на проблемах в Штатах было помочь.

«На самом деле, когда Путин услышал, что некоторые штаты США испытывают очень тяжелую ситуацию с аппаратами искусственной вентиляции легких и другими материалами, его первым решением было направить помощь», — сказал Песков CNBC.

Песков заметил, что сейчас не то время, чтобы думать о выгодах и ожиданиях от оказания помощи. Пресс-секретарь заметил, что Путин против политизации помощи и не обсуждал тему санкций с Дональдом Трампом, когда они говорили о поставках.

Песков назвал проблему с коронавирусом беспрецедентной. Представитель Кремля заметил, что для Путина, как и для других, нынешняя ситуация станет вызовом, потому что после победы над пандемией мир столкнется с международным кризисом.

Россия направила медицинскую помощь в США 1 апреля. За два дня до этого такую поставку обсудили президенты Владимир Путин и Дональд Трамп.

В США, по последней информации, больше 826 случаев заражения коронавирусом.