Кремль: решение о возвращении памятника Дзержинскому примут московские власти

Вопрос возвращения памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь — прерогатива московских властей, а не Кремля. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вопрос памятников находится в прерогативе городских властей, поэтому, воспользовавшись этим, я оставлю вопрос без какого-либо ответа», — процитировало РИА «Новости» его слова.

Ранее писатели, блогеры и журналисты подписали обращение с просьбой вернуть на Лубянскую площадь памятник Феликсу Дзержинскому. Документ еще не отправили — это произойдет в течение недели, когда его окончательно оформят. Известно, что его адресуют правительству и мэрии Москвы.

Памятник демонтировали в 1991 году и с тех пор уже несколько раз пытались вернуть. Однако безуспешно, потому что россияне неоднозначно относятся к личности основателя ЧК. Профессор кафедры политической истории НИУ ВШЭ Олег Будницкий уверен, что авторы предложения передумали бы возвращать памятник в центр Москвы, если бы смогли попасть в прошлое и провести в обществе Дзержинского хоть несколько часов.

Профессор подчеркнул, что такие люди на самом деле ничего не знают про основателя ЧК. К Дзержинскому можно относиться по-разному, однако вряд ли кто-то из авторов инициативы захотел бы вернуть бессудные расстрелы и уничтожение людей по классовому признаку.