Кремль разъяснил действие нового указа Путина для обеспечения финансовой стабильности РФ

Положения указа президента России Владимира Путина о дополнительных временных мерах экономического характера не коснутся Центрального банка России и государственных структур. Это следует из текста документа, опубликованного на сайте Кремля.

Указ предусматривает введение особого порядка со 2 марта осуществления сделок между российскими структурами и представителями враждебных государств.

Речь идет о выдаче кредитов, покупке недвижимости и ценных бумаг, а также о запрете на вывоз из России наличной валюты суммой более 10 тысяч долларов.

«Порядок осуществления исполнения сделок операций, предусмотренный настоящим указом, не распространяется на сделки операции, стороной которых является Центральный банк Российской Федерации и государственные органы», — говорится в документе.

Все остальные компании, банки и физические лица при сделках с представителями иностранных государств, признанных враждебными, должны следовать новому порядку.

Введенные ограничения должны поддержать российскую экономику в условиях санкций, введенных странами Запада. Накануне Минфин США запретил сделки с российскими государственными ценными бумагами. Ограничение распространили на все облигации, которые хранятся в США или принадлежат американским гражданам.

Великобритания и Евросоюз объявили о заморозке активов и резервов Центрального банка России, которые хранятся в местных кредитных организациях. На фоне введенных ограничений ЦБ поднял ключевую ставку до 20% годовых. В ведомстве пояснили, что пошли на такой шаг, чтобы повысить капитализацию по депозитам, которые смогут перекрыть потери рублевых вкладов.