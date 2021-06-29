Кремль рассказал про обращение Путина по коронавирусу

Президент России Владимир Путин пока не планирует обращаться к россиянам по ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Его слова процитировало РИА «Новости». Песков подчеркнул, что все происходит в рамках реализации особых полномочий глав отдельных регионов. Свои решения они принимают исходя из ситуации в конкретных субъектах страны.

«Пока каких-то специальных обращений президента не планируется, но будет прямая линия, там наверняка будут вопросы и про это. Здесь не нужно быть каким-то волшебником, чтобы спрогнозировать, что, конечно, граждане будут задавать вопросы и про это», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов, будет ли Владимир Путин обращаться к жителям по поводу эпидемической обстановки. Представители СМИ предположили, что российский лидер захочет записать обращение из-за роста новых случаев заражения коронавирусом, а также из-за определенных ограничений, которые ввели некоторые регионы.

Песков отметил, что сейчас очевидно — тема коронавируса сильно интересует граждан. Такой вывод пресс-секретарь сделал, основываясь на массиве вопросов, которые уже изучили.

Прямая линия Владимира Путина пройдет 30 июня. Начало — в 12:00 по московскому времени.