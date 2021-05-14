Кремль рассказал подробности о работе по регулированию оборота оружия

Работа по регулированию оборота оружия будет продолжаться. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Работа будет продолжаться. Это были озвучены меры, вы знаете, что президент с ними согласился и поручил дальше продолжить проработку, в том числе и с экспертами и законодателями, принимая во внимание прохождение соответствующего законопроекта. Эта работа будет продолжаться», — сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции Путина на доклад главы Росгвардии Виктора Золотова о предложенных мерах ограничения оборота оружия. Пресс-секретаря президента РФ процитировало РИА «Новости».

Глава государства после трагедии в казанской школе поручил руководителю Росгвардии написать предложения по обороту оружия в России и проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане страны.

Стрельба в гимназии №175 в Казани произошла утром 11 мая. Жертвами Ильназа Галявиева стали семеро детей и две учительницы. Еще 23 человека пострадали. У некоторых из них тяжелые огнестрельные ранения. Восемь наиболее пострадавших человек перевезли для лечения в Москву. Трем детям уже сделаны операции. Еще одну девочку прооперируют в ближайшее время.

Стрелка задержали, он дал признательные показания и был арестован. В его отношении Следственный комитет завел уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Максимальный срок наказания за это преступление — пожизненное лишение свободы.