20 декабря 2023, 15:24
Кремль рассказал о планах Путина на 21 декабря
Путин откроет движение на автодороге М-12 «Восток» до Казани 21 декабря
Президент России Владимир Путин в ближайший четверг, 21 декабря, примет участие в церемонии открытия автомобильной дороги М-12 «Восток» до Казани. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В этот же день глава государства проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В ходе встречи Путин заслушает отчеты по проведенной работе по ключевым поручениям, данным в прошлом году.
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Тогда президент поручил правительству и регионам уделить внимание выполнении программы национальных целей развития. Предварительные итоги участники подведут на предстоящем заседании.
Оба мероприятия с участием президента России пройдут по видеосвязи.
Дороги
Владимир Путин
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