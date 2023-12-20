Власть 20 декабря 2023, 15:24 Кремль рассказал о планах Путина на 21 декабря Путин откроет движение на автодороге М-12 «Восток» до Казани 21 декабря РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в ближайший четверг, 21 декабря, примет участие в церемонии открытия автомобильной дороги М-12 «Восток» до Казани. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В этот же день глава государства проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В ходе встречи Путин заслушает отчеты по проведенной работе по ключевым поручениям, данным в прошлом году.

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Тогда президент поручил правительству и регионам уделить внимание выполнении программы национальных целей развития. Предварительные итоги участники подведут на предстоящем заседании.

Оба мероприятия с участием президента России пройдут по видеосвязи.