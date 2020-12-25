Кремль рассказал о контроле за ценами на продукты

Президент и правительство в постоянном режиме контролируют ситуацию с ценами в стране. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вопрос, безусловно, находится на постоянном контроле президента и на контроле правительства, вы знаете, что там регулярно мониторинг осуществляется на эту тему. Поэтому ответ положительный — да, это контролируется», — ответил официальный представитель Кремля на вопрос, продолжает ли лидер страны следить за ценами. Его слова привело РИА «Новости».

По словам Пескова, связь увеличения стоимости товаров с принятыми мерами необходимо анализировать экономистам. Он подчеркнул, что вопрос заключается только в том, происходит ли рост в «рамках сезонных колебаний цен или выходит за границы сезонных колебаний».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для роста цен на продукты и товары первой необходимости в 2021 году нет оснований. По ее словам, жестко регулировать стоимость нельзя. При этом должно осуществляться определенное государственное регулирование с помощью экономических рычагов.