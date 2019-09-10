Кремль рассказал о должности предполагаемого шпиона США

«Действительно, Смоленков работал в администрации президента, но несколько лет назад он был внутренним распоряжением уволен», — сообщил пресс-секретарь президента.

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Он также отметил, что во время своей работы Смоленков занимал исключительно ту должность, которая не предполагала тесного контакта с президентом. Песков уточнил, что предполагаемый шпион был уволен в 2016 или 2017 году. Точных причин пресс-секретарь президента не назвал, заявив, что не располагает информацией.

Данные о секретном американском агенте появились на CNN. Со ссылкой на источники в администрации США канал заявил, что в 2017 году была проведена экстренная эвакуация из России американского информатора, который являлся «одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства». В материале сообщили, что сейчас он вместе с семьей живет недалеко от Вашингтона и находится под защитой американского правительства.

Однако, несмотря на то, что имя шпиона ни разу не называлось, в российских СМИ появилась информация о том, что речь идет об Олеге Смоленкове. В управлении делами президента эту информацию опровергли, заявив, что такой человек у них никогда не работал.