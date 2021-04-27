Кремль рассказал, кому не положена компенсация за детский отдых

В Кремле сообщили, что решение по возмещению стоимости детских путевок не распространяется на уже купленные путевки. Однако в правительстве могут пересмотреть этот вопрос, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, об этом сейчас речи не идет. И об этом президент не говорил. Обратной силы это решение не имеет», — передало РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос журналистов о возврате денег на уже купленные на сегодняшний день путевки в летние лагеря.

Пресс-секретарь отметил, что кабмин может пересмотреть этот вопрос, если люди массово будут пытаться вернуть деньги за ранее приобретенные путевки, чтобы получить кешбэк по новой программе.

«Я не знаю, возможен ли возврат денег за эти путевки, которые уже приобретены. Это все нужно смотреть на условия тех договоров, которые были подписаны», — отметил Песков.

Россияне перестали покупать детские путевки из-за ожидания информации о дате запуска новой программы президентского кешбэка, сообщал «Коммерсант». Участвуя в программе, семьи смогут вернуть до 50% за детский отдых. В Ростуризме заявили, что программу должны запустить до конца мая, сообщила газета «Известия».

В кабмине заявили, что получить кешбэк смогут родители 357 тысяч детей, на это будет выделено пять миллиардов рублей.