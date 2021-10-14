Кремль рассказал, когда Владимир Путин ревакцинируется

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин примет решение о ревакцинации от коронавируса после рекомендаций специалистов, сообщило РИА «Новости».

Дмитрий Песков заявил, что глава государства будет готов ревакцинироваться от коронавируса после того, как специалисты укажут на необходимость процедуры.

«Вы знаете, что президент очень внимательно к этому относится, и как только специалисты придут к выводу о необходимости ревакцинации, это будет сделано президентом», — привело слова представителя Кремля агентство.

Дмитрий Песков ранее сообщал о том, что у президента сохраняются антитела. По сообщению пресс-секретаря, президент будет следовать рекомендациям врачей. 14 октября прошло шесть месяцев с момента вакцинации Владимира Путина от коронавируса.

Сам президент России в ходе встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом рассказал, что в его окружении ковидом заболели 55 человек. В их число входит и адъютант, с которым Владимир Путин работал с утра до вечера.