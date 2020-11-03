Кремль рассказал, как Путин проведет День народного единства

Президент России Владимир Путин в День народного единства традиционно пообщается с представителями различных религиозных конфессий. Из-за пандемии в этом году встреча пройдет в режиме видеоконференции. Кроме этого, он возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«По традиции Дня народного единства, Путин пообщается с представителями религиозных конфессий, в этом году — в режиме видеоконференции», — сказано в сообщении.

День народного единства в России ежегодно отмечают с 2005 года. Его празднуют 4 ноября. В этом году Путину представят обновленный колокольный звон курантов Спасской башни. Звонницу дополнительно оснащали с 2017 года. Чтобы настроить и установить новые колокола, 8 и 9 октября 2020 года останавливали часы на Спасской башне.

«Работа курантов возобновится в День народного единства: звонница по-прежнему будет исполнять гимн России и „Славься“, но уже в обновленном, полнооктавном звучании», — сказано в сообщении.

Пресс-служба также отметила, что 4 ноября Владимир Путин и представители молодежных организаций возложат цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, который находится на Красной площади. После этого российский лидер посетит новый Музей археологии Чудова монастыря. Его построили на месте 14-го корпуса Московского Кремля, который демонтировали в 2016 году.

В пресс-службе отметили, что новое музейное пространство организовали в подвальных помещениях бывшего административного здания. Такое решение приняли после того, как ученые Института археологии РАН смогли сделать уникальные открытия — они обнаружили культурные отложения и остатки построек XII — начала XIII веков. Это время является периодом становления Москвы. Кроме того, они нашли фрагменты монастырских построек XIV–XVI веков, которые считаются памятниками раннемосковского каменного зодчества.

Вместе с президентом новый музей осмотрят министр культуры РФ Ольга Любимова, вице-президент РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров и комендант Московского Кремля Сергей Удовенко.