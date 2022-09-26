Частичная мобилизация в России: как будут устранять нарушения | 360°

Власть 26 сентября 2022, 14:11 Поделиться Telegram

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Viber Кремль указал на необходимость более активно устранять нарушения при частичной мобилизации Песков: в Кремле надеются на быстрое устранение нарушений при частичной мобилизации РИА «Новости»

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Российские власти рассчитывают на более активное устранение нарушений при частичной мобилизации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Надеемся, что темпы устранения повысятся, что все ошибки будут исправлены», — процитировал Пескова «Интерфакс».

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По его словам, информация о нарушениях при частичной мобилизации доводится и до руководства регионов, и до Министерства обороны, «случаи несоответствия нужным критериям» устраняются.

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«Действительно, есть случаи, когда указ нарушается. В некоторых регионах активно работают губернаторы для исправления ситуации», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Он отметил «активную и очень нужную» работу в этом направлении со стороны журналистов и представителей общественных организаций.

Песков призвал крайне аккуратно относиться к сливам и спискам в Сети по теме мобилизации, так как там «фейков больше, чем правды». Он обратил внимание, что никаких решений о введении военного положения или «транспортной мобилизации» в каких-либо регионах пока не принималось, как и решений о закрытии границ отдельных субъектов России.

«Мне об этом ничего не известно. В настоящий момент никаких решений на этот счет не принято», — ответил представитель Кремля на вопрос о возможном закрытии границ.

Песков не подтвердил, что 30 сентября Путин обратится с посланием к Федеральному собранию.

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