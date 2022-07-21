Кремль раскрыл подробности о здоровье Путина

Здоровье президента России Владимира Путина находится в полном порядке, публикации западных СМИ на эту тему являются вбросами. Об этом РИА «Новости» заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Все нормально у Путина со здоровьем, все хорошо», — заявил он.

Песков добавил, что регулярно появляющаяся в западных СМИ информация о якобы проблемах Путина со здоровьем является ложным вбросом.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что, по последним данным разведки, здоровье Путина находится в полном порядке.

Накануне Путин смутил журналистов кашлем во время выступления на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Президент объяснил его излишне активной работой кондиционеров во время рабочей поездки в Тегеран.

Также глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что глава государства регулярно появляется на публике, а признаки возможного недуга вряд ли заметят вменяемые люди.