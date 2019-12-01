  • Кремль раскрыл подробности грядущей встречи Путина и Зеленского

    01 декабря 2019, 14:37

    Алена Макаренко

    Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся на саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. Формат встречи определят позднее. Однако сейчас точно известно, что лидеры затронут газовый вопрос. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
    Кремль раскрыл подробности грядущей встречи Путина и Зеленского

    Путин и Зеленский непременно лично поговорят в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже, отметил он. Формат общения определят ближе к встрече.

    «Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются. В случае Путина и Зеленского это гораздо важнее, чем антураж встречи. Какой будет антураж, какой будет формат, наверняка об этом будут достигнуты договоренность уже ближе к самой встрече», — рассказал Песков.

    Зеленский перед встречей с Путиным получил совет от экс-президента Украины

    Подробнее

    По его словам, в проведении таких контактов заинтересованы обе стороны.

    «Есть вопросы, которые требуют решения до Нового года, до 1 января, а именно — газовые дела. Есть, о чем поговорить», — сообщил пресс-секретарь.

    На длительность встречи двух президентов повлияет график работы лидеров во время саммита «нормандской четверки». Об этом рассказал помощник лидера России Юрий Ушаков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Многое будет зависеть и от графика работы самой «нормандской четверки». Вполне возможно, что Путин и Зеленский проведут двустороннюю встречу. Главы государств могут «отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа».

    Саммит в «нормандском формате» пройдет в Елисейском дворце. Там соберутся Владимир Путин, Владимир Зеленский, а также президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.