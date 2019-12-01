Кремль раскрыл подробности грядущей встречи Путина и Зеленского

Путин и Зеленский непременно лично поговорят в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже, отметил он. Формат общения определят ближе к встрече.

«Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются. В случае Путина и Зеленского это гораздо важнее, чем антураж встречи. Какой будет антураж, какой будет формат, наверняка об этом будут достигнуты договоренность уже ближе к самой встрече», — рассказал Песков.

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По его словам, в проведении таких контактов заинтересованы обе стороны.

«Есть вопросы, которые требуют решения до Нового года, до 1 января, а именно — газовые дела. Есть, о чем поговорить», — сообщил пресс-секретарь.

На длительность встречи двух президентов повлияет график работы лидеров во время саммита «нормандской четверки». Об этом рассказал помощник лидера России Юрий Ушаков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Многое будет зависеть и от графика работы самой «нормандской четверки». Вполне возможно, что Путин и Зеленский проведут двустороннюю встречу. Главы государств могут «отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа».

Саммит в «нормандском формате» пройдет в Елисейском дворце. Там соберутся Владимир Путин, Владимир Зеленский, а также президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.