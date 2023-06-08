Важное 08 июня 2023, 13:13 Кремль раскрыл, когда Путин сообщит о своем участии в выборах президента в 2024 году Песков: Путин своевременно сообщит о своем решении насчет участия в выборах в 2024 году РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин своевременно объявит, будет ли участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передал ТАСС.

«Об этом будет объявлено своевременно, здесь не нужно забегать вперед», — сказал Песков.

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Представитель Кремля напомнил, что у избирательной кампании имеется свой график.

По данным источника «Коммерсанта», Путин может объявить о своем решении насчет участия в выборах в 2024 году после ноября.

В марте 2018 года, комиссия Центризбиркома подвела окончательные итоги выборов главы государства. Лидером стал Владимир Путин, которого поддержали 76,69% избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, а третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Глава государства поблагодарил россиян за участие в выборах, напомнив, что это самый высокий уровень поддержки в истории страны.