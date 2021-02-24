Кремль раскрыл итоги переговоров Путина и Лукашенко

Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе встречи в Сочи обсудили координацию усилий силовых ведомств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин и Лукашенко договорились о проведении консультаций между силовыми ведомствами, которые должны состояться в ближайшее время, сообщил журналистам представитель Кремля.

Президент РФ позитивно оценивает итоги сочинской встречи с Лукашенко, отметил Песков. Это были конструктивные переговоры, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Лидеры в ходе переговоров заострили внимание на развитии экономического сотрудничества. Речь шла об усилиях, которые нужно прилагать, чтобы компенсировать спад за период пандемии, объяснил Песков. Путин и Лукашенко также обсуждали взаимодействие в налоговой сфере.

Встреча президентов РФ и Белоруссии состоялась в Сочи 22 февраля. Переговоры Путина и Лукашенко продолжались около шести с половиной часов, они обсудили ряд важных тем, включая вопросы интеграции и финансовой поддержки, а также вакцинацию населения от коронавируса.