Кремль раскрыл информацию о работе силовиков по поиску «минеров» самолетов

Количество анонимных сообщений о заложенных в самолетах бомбах в последнее время увеличилось. Сотрудники спецслужб ведут работу по поиску злоумышленников, которые рассылают эти предупреждения. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рано или поздно хулиганов поймают и накажут по закону.

«Спецслужбы работают. Работа эта публичной быть не может», — привел слова представителя Кремля «Интерфакс».

На вопрос, в курсе ли президент о ситуации с анонимными вбросами, Песков ответил, что ФСБ докладывает ему обо всех подобных событиях на регулярной основе.

«Вчера президент сказал фразу, что ФСБ докладывает ему по коронавирусу — откуда идет вся эта информационная мишура», — заявил Песков и пояснил, что все подобные доклады идут по линии спецслужб.

«Русская служба „Би-би-си“» выяснила, что за рассылкой анонимных писем о минировании самолетов, а также за всеми сообщениями о бомбах в судах, больницах и торговых центрах может стоять один человек. Журналисты написали ему сообщение на электронную почту, с которой злоумышленник присылал письма. Сам он назвал себя обманутым клиентом криптобиржи. В письмах он требует от авиакомпаний «перевести 120 биткоинов».

3 марта самолет компании S7 Airlines, летевший из Новосибирска в Москву, экстренно сел в Перми после сообщения о бомбе на борту. В тот же день по этой же причине Airbus-330 «Аэрофлота», направлявшийся из Владивостока в Москву, приземлился в Хабаровске. После обследования обоих бортов взрывных устройств не нашли.

В последние дни в мессенджерах началась рассылка фейковых голосовых сообщений о распространении коронавируса. Неизвестные сообщают о том, что в Москве количество зараженных уже превысило 20 тысяч человек.

Информация также распространяется по социальным сетям. Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать страницы во «ВКонтакте» и Facebook, через которые распространяется недостоверная информация.

Президент России Владимир Путин заявил, что большая часть фейковых сообщений о коронавирусе приходит из-за границы. Он пояснил, что основная цель — это посеять панику среди россиян.