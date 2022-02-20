Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Макрона

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон по телефону обсудили кризис на Украине, а также о гарантиях по предложениям гарантий безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Собеседники отметили резкое ухудшение ситуации в Донбассе. Путин указал Макрону, что причиной эскалации стали провокации украинских силовиков и продолжение поставок летального оружия на Украину странами НАТО. Подобные действия подталкивают власти Киева к военному решению с республиками Донбасса.

Президенты договорились, подключить к поиску решений для прекращения огня и процессом урегулирования займутся представители МИД и политсоветники «нормандского формата».

Президент России отметил, что Киев продолжает затягивать реализацию взятых на себя Минских договоренностей и только имитирует переговорный процесс.

Комментируя ответы США и стран НАТО на Российские гарантии безопасности, Путин подчеркнул, что ждет конкретных предложений по существу.

Встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона прошла на минувшей неделе. По итогам переговоров Путин напомнил, что Украина уже пыталась решить вопрос Донбасса силовым путем и не исключил, что может произойти новая попытка. Макрон отметил, что нужно и дальше продвигаться в выполнении Минских договоренностей.