Кремль: Путин пока не принял решения о вакцинации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не решил, будет ли он вакцинироваться публично. Он напомнил, что президент ждал формальностей по прививке для определенных возрастных категорий.

«Будем ждать решения президента, который сам сообщит о форме и времени, которое посчитает целесообразным», — заявил Песков, его цитирует Ura.ru.

Песков напомнил, что Владимир Путин планировал вакцинироваться, но ждал завершения всех формальностей по испытаниям для определения возрастной категории.

О начале массовой вакцинации лицам старше 60 лет глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко объявил 26 декабря. Глава ведомства отметил, что экспертиза доказала безопасность и эффективность вакцины «Спутник V» для пожилых людей.

Испытания вакцины «ЭпиВакКорона» на людях старше 60 лет продолжаются. Первые результаты опубликуют в феврале 2021 года. Уже 150 добровольцев старше 60 лет получил первую дозу препарата. Еще 89 человек — вторую.

Массовая вакцинация началась в России 10 декабря. Препарат «Спутник V» доставили во все регионы России.