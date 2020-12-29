Кремль: Путин пока не принял решения о вакцинации
«Будем ждать решения президента, который сам сообщит о форме и времени, которое посчитает целесообразным», — заявил Песков, его цитирует Ura.ru.
Песков напомнил, что Владимир Путин планировал вакцинироваться, но ждал завершения всех формальностей по испытаниям для определения возрастной категории.
О начале массовой вакцинации лицам старше 60 лет глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко объявил 26 декабря. Глава ведомства отметил, что экспертиза доказала безопасность и эффективность вакцины «Спутник V» для пожилых людей.
Испытания вакцины «ЭпиВакКорона» на людях старше 60 лет продолжаются. Первые результаты опубликуют в феврале 2021 года. Уже 150 добровольцев старше 60 лет получил первую дозу препарата. Еще 89 человек — вторую.
Массовая вакцинация началась в России 10 декабря. Препарат «Спутник V» доставили во все регионы России.