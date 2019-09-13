Кремль: Путин и Зеленский не обсуждали обмен кораблями

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский пока не обсуждали вопрос возврата кораблей, задержанных при нарушении границы в Керченском проливе. Об этом объявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как сообщило РИА «Новости», Песков ответил отрицательно на вопрос о том, обсуждали ли президенты вопрос обмена кораблями. Он сказал, что не готов сейчас обсуждать эту тему.

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«По всей видимости, в рамках тех контактов, которые имеют место между Москвой и Киевом, этот вопрос должен быть поднят. И когда он будет поднят, он будет рассмотрен», — сказал Песков.

Ранее депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет предложил вернуть Украине задержанные корабли в качестве жеста доброй воли в обмен на незаконно удерживаемые украинской стороной российские суда, в том числе крымский сейнер «Норд».

Украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года в Керченском проливе. Корабли отбуксировали в керченский порт. Моряков арестовали, а сейчас отпустили на Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.